HYPPE
BAYMAX 3500, MAGIC 3000,
METTA 4000, REVO 3500
CHILLAX
CHILLAX MICRO 700, CHILLAX X3 1500
CHILLAX AIR PRO 4500, CHILLAX MEGA 7000
VAPORLAX
Vaporlax Mate 800 - 150 руб./шт.
Vaporlax Max 1500 - 250 руб./шт.
«WATSON VAPE» — сеть вейп-шопов в Москве
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Розовый лимонад)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Клубника киви)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Красный мохито)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Виноград)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Персик манго)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Клубника банан)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Арбуз баблгам)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Арбуз дыня)
Электронная сигарета UDN BAR X3 7000 (Сахарная вата)
ОБЗОРЫ, НОВОСТИ, АКЦИИ
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Магазин табака и курительных принадлежностей в Красногорске МО сотрудничает с официальными дилерами и знаменитыми брендами. Каждой категории присвоено подробное описание для удобства выбора и ознакомления.
Предлагаем клиентоориентированные цены на продукцию, в том числе на эксклюзивные позиции, которые не предложат другие табачные лавки в Красногорске, Нахабино Московской области.
Основное внимание уделяется организации удобной системы покупок. Клиенты, которые впервые оказались на площадке, имеют возможность получить ответы на любые интересующие вопросы. Постоянным покупателям доступны скидки, бонусная система и выгодные акционные предложения, что позволяет купить товары по-настоящему дешево.
Наши преимущества:
- Вся продукция — известных мировых брендов.
- Система скидок и бонусная система.
- Работаем в режиме онлайн.
- Обработка и оформление заказов на табачные изделия и аксессуары выполняются в течение нескольких рабочих часов.
- 9 магазинов в Красногорске, Нахабино и Опалихе — самовывоз заказа.
- Специалисты окажут Вам консультационную помощь в выборе продукции по телефону +7 495 763 93 43.
Быстрая доставка электронных сигарет и вейпов
- Осуществляем оперативную доставку заказов по всей России.
- Сотрудничаем с ведущими логистическими центрами и транспортными компаниями.